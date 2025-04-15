تركيا.. اعتقال 234 شخصاً من كبار قادة "المنظمات الإجرامية"

شفق نيوز/ أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، يوم الثلاثاء توقيف 234 شخصاً من كبار قادة ما وصفها "المنظمات الإجرامية" في إطار عملية واسعة النطاق لمكافحة الجريمة المنظمة بالتنسيق مع أربع دول أوروبية (بلجيكا وألمانيا وإسبانيا وهولندا).

وبحسب وزير الداخلية التركي، فإن 225 من المعتقلين تم القبض عليهم داخل البلاد، بينما اعتقل الـ9 الآخرين من الخارج، مبيناً أن عشرة من بين المشتبه بهم هم من المطلوبين بموجب نشرات حمراء أصدرها الإنتربول.

وأسفرت الاعتقالات عن مصادرة أملاك بقيمة إجمالية تبلغ 13 مليار ليرة تركية، أي حوالي 341 مليون دولار. وتشمل الأملاك المصادرة مئات العقارات والمركبات وحصص شركات وحسابات مصرفية.

وتشتبه السلطات التركية بتورط الموقوفين بمخطط لإنتاج وتهريب الكوكايين والهيروين ومواد مخدرة أخرى.

وعملت الشرطة التركية على مدار ثمانية أشهر مع وكالة الاتحاد الأوروبي المعنية بإنفاذ القانون (يوروبول) لوضع الخطة وكشف شفرات المنظمات واتصالاتها وأساليبها.

وطالت الحملة مطلوبين بتهم تشمل الاتجار الدولي في المخدرات وغسل الأموال والقتل والخطف والتهديد والابتزاز.