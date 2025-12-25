تركيا.. اعتقال 115 "داعشياً" خططوا لتنفيذ هجمات في احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة

شفق نيوز- أنقرة

أعلن مكتب المدعي العام في إسطنبول، يوم الخميس أن السلطات التركية اعتقلت 115 شخصاً يشتبه بأنهم خططوا لشن هجمات خلال احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة في البلاد.

وذكر المكتب على منصة "إكس"، أن "شرطة إسطنبول حصلت على معلومات تفيد بأن أعضاء في تنظيم الدولة الإسلامية خططوا لشن هجمات في تركيا لاستهداف غير المسلمين على وجه الخصوص خلال احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة".

وأضاف أن "الشرطة داهمت 124 مكاناً في إسطنبول وألقت القبض على 115 من أصل 137 مشتبهاً بهم سعت لضبطهم"، مبيناً أنه "جرى ضبط عدد من المسدسات والذخائر".