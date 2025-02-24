تركيا.. اعتقال نحو 60 مشتبهاً بانتمائه لداعش خلال مداهمات متزامنة في إسطنبول

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية تركية، يوم الاثنين، بإلقاء القبض على 59 مشتبها بالانتماء لتنظيم "داعش" الإرهابي خلال عملية أمنية شملت مداهمات متزامنة لـ 68 موقعا في إسطنبول، بناء على تحقيقات أطلقها مكتب جرائم الإرهاب لدى النيابة العامة بالمدينة.

وقالت المصادر لوكالة "الأناضول" التركية، إن الموقوفين كانوا يعقدون اجتماعاتهم تحت ستار إصدار مجلة بزعامة المدعو "زينل ب"، فيما كانوا يجمعون الأموال تحت مسميات الزكاة والصدقة، لتمويل عمليات إحضار عناصر "داعش" من مناطق الاشتباكات إلى تركيا بطرق غير قانونية.

وبناء على التحريات والمتابعات الأمنية، أصدرت النيابة العامة قرار توقيف بحق 63 مشتبها به، حيث تم إلقاء القبض على 59 منهم، وعثرت السلطات التي داهمت أماكن تواجد المشتبه بهم، على أسلحة وذخائر وعملات أجنبية، بجانب وثائق متعلقة بتنظيم "داعش"، وبينما تتواصل التحقيقات مع المشتبه بهم في مديرية الأمن بإسطنبول، يستمر البحث لتوقيف البقية.