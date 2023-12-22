تركيا.. اعتقال أكثر من 300 مشتبه بانتمائهم لـ"داعش"

شفق نيوز/ أعلن وزير الداخلية التركي علي ييرلي كايا، يوم الجمعة، اعتقال 304 أشخاص بتهمة الانتماء لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال كايا في منشور له على صفحته في منصة "إكس" إن العملية تمت "خلال حملة أمنية كبيرة، على شكل 34 عملية، نفذتها وحدات مكافحة الإرهاب، في 32 ولاية تركية".

وأمس الخميس، أعلنت وزارة الدفاع التركية "تحييد 45 عنصراً من حزب العمال الكوردستاني في عمليات داخل وخارج البلاد خلال الأسبوع الأخير، بما فيها عمليات شمالي العراق وسوريا".