تركيا.. اعتقال رئيس حزب "النصر" بتهمة إهانة أردوغان

شفق نيوز/ اعتقلت شرطة العاصمة التركية أنقرة، يوم الاثنين، رئيس حزب "النصر" القومي المعادي للاجئين أوميت أوزداغ، بتهمة إهانة رئيس الجمهورية، ونقلته الشرطة إلى مدينة إسطنبول لأخذ إفادته، بحسب وسائل إعلام محلية.

وذكر إعلام تركي أن النيابة العامة المحلية في اسطنبول فتحت تحقيقا ضد أوزداغ، "على خلفية تصريحات أدلى بها خلال خطاب ألقاه في اجتماع لرؤساء فرع الحزب في مدينة أنطاليا، جنوب تركيا، يوم أمس الأحد، اتهم فيها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشن هجمات على الدين".

واعتبرت النيابة "تصريحات أوزداغ مهينة بحق الرئيس أردوغان"، موضحة أنه تم التحقيق في هذه التهمة - "إهانة الرئيس".

من جانبه، قال أوزداغ تعليقا على قرار توقيفه: "لقد ألقيت الخطاب الذي فتح مكتب المدعي العام في إسطنبول تحقيقا في شأنه بادعاء إهانتي إردوغان، في اجتماع لحزبنا في أنطاليا".

وأضاف: "وأؤكد لكم أنني سأكرر هذا الخطاب 1000 مرة أخرى.. يمكنكم سجني أو إعدامي".

وأشار أوزداغ عبر تغريدة له في حسابه على منصة "إكس" إلى أن التصريحات جاءت خلال اجتماع في أنطاليا، معتبرا أن الجهة المخولة بالتحقيق هي النيابة العامة في أنطاليا وليس إسطنبول.

وقد عبر ممثلو المعارضة التركية عن دعمهم للسياسي أوزداغ.

يشار إلى أن أوزداغ يعتبر من أشد المعادين للمهاجرين. وكان قد دعا مرارا إلى ضرورة طرد اللاجئين السوريين من تركيا.

يذكر أن المادة 299 من قانون العقوبات التركي تنص على أن إهانة رئيس تركيا تستوجب السجن لمدة تتراوح بين سنة وأربع سنوات.