تركيا.. ارتفاع حصيلة حريق فندق منتجع التزلج إلى 117 صريعاً ومصاباً

شفق نيوز/ أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، مساء اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد ضحايا حريق الفندق بولاية بولو شمال غربي البلاد، إلى 117 بين صريع ومصاب.

وقال يرلي قايا في مؤتمر صحفي، إن الحريق نشب بفندق في منتجع "قارطال قايا" للتزلج بحدود الساعة الثالثة و30 دقيقة فجر اليوم.

وبين أن الحصيلة ارتفعت إلى 66 ضحية و51 مصاباً، مؤكدًا أن فرق الإطفاء سيطرت على الحريق.

وسبق أن أعلن وزير الداخلية صباح اليوم، مصرع 10 أشخاص وإصابة 32 آخرين جراء الحريق، قبل أن يعلن ارتفاع الحصيلة.