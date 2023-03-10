ترشيح بطابع خاص.. اردوغان يقرر تقديم موعد الانتخابات الرئاسية شهرا

شفق نيوز / أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، توقيع مرسوم رئاسي يقضي بتقديم موعد الانتخابات الرئاسية من حزيران إلى 14 أيار المقبل، مبينا أن حملته ستخلو من مشاهد الاحتفالات والموسيقى.

وأوضح اردوغان في خطاب بالعاصمة أنقرة، أن اللجنة العليا للانتخابات ستبدأ تحديد جدول الانتخابات الممتد لشهرين بعد نشر المرسوم في الجريدة الرسمية السبت.

وأشار الرئيس التركي إلى "كارثة الزلزال التي شهدتها البلاد"، مؤكدا أن "برنامجه الانتخابي (بصفته مرشحا) يتضمن تضميد جراح منكوبي الزلزال وتعويضهم عن الأضرار".

وأضاف اردوغان أن "حكومته تهدف لإتمام بناء 319 ألف وحدة سكنية في مناطق الزلزال خلال عام واحد وتسليمها لمستحقيها على الفور"، لافتا إلى "عزمه مواصلة العمل لإنشاء مساحات معيشة جديدة وآمنة على مراحل لنحو 3.5 ملايين مواطن متضرر من الزلزال"

وبيّن أن "حملته الانتخابية ستخلو من مشاهد الاحتفالات والموسيقى، وأنها ستكون مقتصرة على اللقاءات مع المواطنين".