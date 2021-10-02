سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ترحيب أمريكي باجتماع اللجنة الدستورية السورية ودعوات لحل سياسي دائم

Category: عربي ودولي

Date: 2021-10-02T14:14:30+0000
ترحيب أمريكي باجتماع اللجنة الدستورية السورية ودعوات لحل سياسي دائم

شفق نيوز/ رحبت الولايات المتحدة بإعلان المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون عن اجتماع للجنة الدستورية السورية في 18 تشرين الاول الحالي، داعية جميع أطراف الصراع السوري للتفاوض بحسن نية لحل سياسي دائم.

ونشرت الخارجية الأمريكية عبر حسابها المعني بشؤون سوريا: "الولايات المتحدة ترحب بإعلان اجتماع للجنة الدستورية السورية في 18 أكتوبر.. نحث جميع الأطراف على التفاوض بحسن نية من أجل حل سياسي دائم وعادل للشعب السوري بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254".

كما أضافت في تغريدة أخرى، "إن تقدير الحد الأدنى الذي يبلغ أكثر من 350.000 قتيل في سوريا خلال الحرب يسلط الضوء على حجم المأساة الإنسانية. الحل الوحيد طويل الأمد لهذه المعاناة هو تسوية سياسية يقودها الشعب السوري المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2254".

وأعلن المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون نهاية سبتمبر الماضي، أن الـ18 من الشهر المقبل موعدا لاجتماع اللجنة الدستورية السورية في جنيف.

ولفت بيدرسون خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي إلى أن الأطراف في سوريا اتفقوا على استئناف المفاوضات، ووصف ذلك بالأخبار الجيدة.

related

الرئيس الأوكراني يعلن عن حرب مع روسيا

Date: 2019-06-01 10:34:41
الرئيس الأوكراني يعلن عن حرب مع روسيا

قائد أميركي يعلن بدء الانسحاب المنظم من أفغانستان

Date: 2021-04-25 16:59:18
قائد أميركي يعلن بدء الانسحاب المنظم من أفغانستان

فرنسا غاضبة.. تأثر شرق أوسطي وعراقي بـ"أزمة الغواصات الاسترالية"

Date: 2021-09-19 14:19:09
فرنسا غاضبة.. تأثر شرق أوسطي وعراقي بـ"أزمة الغواصات الاسترالية"

اسرائيل تتوقع بدء محادثات مع دولة عربية

Date: 2019-06-04 23:04:43
اسرائيل تتوقع بدء محادثات مع دولة عربية

إعلان "حالة الطوارئ" في واشنطن و17 ولاية أميركية بعد هجوم إلكتروني كبير

Date: 2021-05-10 06:22:39
إعلان "حالة الطوارئ" في واشنطن و17 ولاية أميركية بعد هجوم إلكتروني كبير

واشنطن تتحدث عن "رسالة إيجابية" من طهران

Date: 2019-06-11 21:23:07
واشنطن تتحدث عن "رسالة إيجابية" من طهران

بايدن يواجه "الداخل والخارج" لإنهاء الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي

Date: 2021-05-15 17:21:33
بايدن يواجه "الداخل والخارج" لإنهاء الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي

بيان دولي رباعي مشترك بشأن التصعيد في الشرق الأوسط

Date: 2019-06-24 18:57:12
بيان دولي رباعي مشترك بشأن التصعيد في الشرق الأوسط