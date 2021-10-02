ترحيب أمريكي باجتماع اللجنة الدستورية السورية ودعوات لحل سياسي دائم

شفق نيوز/ رحبت الولايات المتحدة بإعلان المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون عن اجتماع للجنة الدستورية السورية في 18 تشرين الاول الحالي، داعية جميع أطراف الصراع السوري للتفاوض بحسن نية لحل سياسي دائم.

ونشرت الخارجية الأمريكية عبر حسابها المعني بشؤون سوريا: "الولايات المتحدة ترحب بإعلان اجتماع للجنة الدستورية السورية في 18 أكتوبر.. نحث جميع الأطراف على التفاوض بحسن نية من أجل حل سياسي دائم وعادل للشعب السوري بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254".

كما أضافت في تغريدة أخرى، "إن تقدير الحد الأدنى الذي يبلغ أكثر من 350.000 قتيل في سوريا خلال الحرب يسلط الضوء على حجم المأساة الإنسانية. الحل الوحيد طويل الأمد لهذه المعاناة هو تسوية سياسية يقودها الشعب السوري المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2254".

وأعلن المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون نهاية سبتمبر الماضي، أن الـ18 من الشهر المقبل موعدا لاجتماع اللجنة الدستورية السورية في جنيف.

ولفت بيدرسون خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي إلى أن الأطراف في سوريا اتفقوا على استئناف المفاوضات، ووصف ذلك بالأخبار الجيدة.