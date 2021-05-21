ترحيب دولي بوقف إطلاق النار بين اسرائيل و"حماس" وإشادة بموقف مصر

شفق نيوز/ رحّبت الأمم المتحدة وعدد من دول العالم بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والذي دخل حيز التنفيذ في تمام الساعة 2:00 من صباح الجمعة، بالتوقيت المحلي.

وأتت التهدئة عقب 11 يوما على الأقل من القصف المتبادل ما بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس المسيطرة على قطاع غزة.

وقال الرئيس الأميركي، جو بايدن، إن الاتفاق يمثل "فرصة حقيقية لإحراز تقدم" في تهدئة التوترات.

وقال بايدن في خطاب مقتضب ألقاه من البيت الأبيض "أعتقد أن لدينا فرصة حقيقية لإحراز تقدم وأنا ملتزم بالعمل في سبيل ذلك"، مشيدا بالدور الذي أدته القاهرة للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين الدولة العبرية والفصائل الفلسطينية في القطاع المحاصر.

كما رحّبت بريطانيا باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين ودعت الجميع للعمل على "استدامته".

وقال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، الخميس، إن "نبأ وقف إطلاق النار في إسرائيل وغزة موضع ترحيب. يجب على جميع الأطراف العمل على استدامته وإنهاء دورة العنف غير المقبولة وخسارة أرواح المدنيين"، مشددا على أن "المملكة المتحدة تواصل دعم الجهود الرامية لإحلال السلام".

من جهته، أشاد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الجمعة، بوقف إطلاق النار، وبالجهود المصرية في التوصل للاتفاق.

ونجحت الجهود التي قادتها الدبلوماسية المصرية في التوصل إلى الاتفاق الذي وافقت عليه كل من إسرائيل والحركات الفلسطينية المسلحة.

ووافقت الحكومة الإسرائيلية، الخميس، على وقف إطلاق النار مع حماس، وقال بيان لمجلس الوزراء الإسرائيلي إن هدنة غزة اقترحتها مصر وستكون "متبادلة وغير مشروطة".

بدورها أعلنت حركتا حماس و"الجهاد الإسلامي" الموافقة على هدنة "متبادلة ومتزامنة" مع إسرائيل.