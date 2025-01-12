ترجيحات بتوصل بايدن ونتنياهو لاتفاق في غزة قبل تنصيب ترامب

شفق نيوز/ أعلن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جيك سوليفان، يوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن من المتوقع أن يناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المفاوضات بشأن صفقة الرهائن في غزة ووقف إطلاق النار.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت إسرائيل عن إرسال وفد برئاسة رئيس جهاز "الموساد" إلى قطر لمواصلة المحادثات بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة.

وقال سوليفان لشبكة "CNN" الأمريكية "نحن قريبون جداً من صفقة غزة ولكننا بعيدون لأننا لم نصل إلى هناك.. من الممكن إنجاز ذلك قبل 20 كانون الثاني/ يناير الجاري (تاريخ تنصيب دونالد ترامب)، لكن لا يمكنني تأكيد ذلك".

وكان مبعوث الرئيس المنتخب دونالد ترامب للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، قد وصل إلى إسرائيل، من أجل الدفع لإتمام اتفاق الهدنة قبل تنصيب ترامب رئيساً في 20 كانون الثاني/ يناير الجاري.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، أمس السبت، إن الأخير التقى بالمبعوث الأمريكي، وعقب الاجتماع أرسل وفداً رفيع المستوى إلى قطر لدفع المحادثات الرامية لإبرام اتفاق وقف النار.

وكان ويتكوف قد وصل إلى إسرائيل بعد زيارة إلى قطر.

من جانبه، قال مسؤول إسرائيلي بارز، إن مبعوث ترامب "أوصل رسالة إلى قطر، مفادها بأنه يرغب في رؤية اتفاق خلال أيام"، وفق موقع "أكسيوس".

كما ذكر مسؤول إسرائيلي آخر للموقع الأمريكي، أن ويتكوف "أكد خلال مناقشاته في إسرائيل على ضرورة الوصول لاتفاق، قبل يوم التنصيب".

وكانت قطر أكدت في وقت سابق، أن المحادثات بشأن التوصل إلى هدنة في غزة تتواصل "على المستوى الفني".

وكانت الجهود الرامية للتوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحماس وإعادة الإسرائيليين المحتجزين في غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 استؤنفت خلال الأسابيع الماضية قبل أن يتولى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب منصبه في 20 كانون الثاني/ يناير الجاري.