ترامب يؤكد رغبة إيران بالتفاوض: لسنا على عجلة من أمرنا

شفق نيوز- واشنطن

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، أن إيران أبدت رغبتها بالتفاوض مع البيت الأبيض، إلا أنه تريث في الأمر.

وبحسب وكالة "رويترز"، قال ترامب، إن "إيران تريد التفاوض مع الولايات المتحدة، لكنني لست متعجلاً بشأن المفاوضات" .

وأضاف ترامب للصحفيين في البيت الأبيض خلال اجتماع مع ولي عهد البحرين: "يريدون التفاوض بشدة، لسنا في عجلة من أمرنا".

وتوقفت جولات المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة لتسوية الملف النووي، بعد ضربة إسرائيلية مفاجئة لمواقع نووية إيرانية في 13 حزيران/ يونيو الماضي، أعقبها تدخل أمريكي بضربات دقيقة طالت مواقع محصنة لتخصيب اليورانيوم.

واستمرت الحرب بين إسرائيل وإيران 12 يوما، وانتهت بدعوة من ترامب لوقف إطلاق النار، دون أي مؤشرات على التهدئة بين الجانبين.