ترامب يؤكد تقديم مقترح "مكتوب" لإيران يخص ملفها النووي

شفق نيوز/ كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، أثناء رحلة عودته إلى الولايات المتحدة، بعد جولة خليجية انتهت في زيارة الإمارات وشملت ثلاث دول في الشرق الأوسط، أن أمريكا قدمت اقتراحا إلى إيران، مع استمرار المفاوضات بين الجانبين بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وأدلى ترامب، بهذا التصريح على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان"، لكنه لم يقدم تفاصيل بشأن مضمون الاقتراح ولم تعترف إيران بشكل فوري أنها حصلت عليه.

وتمثل تصريحات ترامب المرة الأولى التي يعترف فيها أن اقتراحا أمريكيا لدى طهران، بعد العديد من الجولات من المفاوضات بين المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

وقال ترامب: "لديهم اقتراح، لكن الأهم من ذلك أن يعرفوا أنه يتعين عليهم المضي قدما بسرعة وإلا سيحدث أمر سيء".

وكان ترامب، قد وصف خلال زيارة للعاصمة القطرية، الدوحة، المحادثات بين ويتكوف وعراقجي بأنها "مفاوضات جادة للغاية" من أجل "سلام طويل الأمد" وأنها تواصل التقدم.

ورغم ذلك شدد ترامب، أثناء زيارته للدول الخليجية السعودية وقطر والإمارات الأسبوع الجاري، على أن اتخاذ إجراء عسكري ضد المنشآت النووية الإيرانية يظل محتملا إذا فشلت المحادثات.

يشار إلى أن الولايات المتحدة أجرت أربع جولات من المحادثات غير المباشرة بشأن البرنامج النووي الإيراني.

من الجدير بالذكر أيضاً، أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أكد في وقت سابق من اليوم الجمعة، عدم وجود أي سيناريو يمكن أن تتخلى فيه إيران عن حقها في تخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية، مشددًا على أن هذا الحق مكفول لجميع الدول الأعضاء في معاهدة عدم الانتشار النووي.

وفي وقت سابق نقلت وكالة "رويترز"، عن مصدر إيراني مطّلع على سير المفاوضات النووية، أن إيران لم تتسلم بعد الاقتراح المكتوب من الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكداً أن سلطنة عمان تسلمت النسخة النهائية من المقترح، وتعتزم تسليمه إلى الجانب الإيراني خلال الفترة القريبة المقبلة.

ورد عراقجي، في تدوينة على حسابه بمنصة "إكس"، بالقول إن "إيران لم تتلقّ حتى الآن أي مقترح مكتوب من الولايات المتحدة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر"، لافتًا إلى أن "الرسائل التي تصل من الجانب الأمريكي ومن أطراف دولية ما زالت متضاربة ومرتبكة".

وشدد عراقجي على أن موقف طهران "واضح وثابت"، ويتمثل في أن "أي اتفاق محتمل يجب أن يقوم على احترام حقوق إيران ورفع جميع أشكال الحظر المفروض عليها"، مضيفًا: "في حال تحقق ذلك، فسيكون هناك اتفاق".

وأوضح الوزير الإيراني أن "الشعب الإيراني أثبت قدرته وصلابته في مواجهة من يسعون لفرض الهيمنة"، مضيفًا أن "إيران كانت وستظل منفتحة على الحوار القائم على الاحترام المتبادل، وترفض كل أشكال الإكراه والابتزاز".

وتأتي تصريحات عراقجي في وقت تتواصل فيه المباحثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن في العاصمة العُمانية مسقط، وسط حالة من الغموض بشأن إمكانية التوصل إلى إتفاق نووي.