ترامب يُكبل أيدي بايدن ويطرحهُ أرضاً.. الهجمات الانتخابية مستمرة بين المرشحين

شفق نيوز/ شهدت الحملات الانتخابية للمرشحين الرئاسيين جو بايدن ودونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة تصاعدًا في الهجمات والانتقادات بينهما.

فقد تبادل الرجلان خلال الأيام الماضية انتقادات لاذعة وفيديوهات ساخرة أيضاً.

وفي أحد الفيديوهات التي نشرها المرشح الجمهوري على منصته "تروث سوشيال"، مساء أمس الجمعة، بدت شاحنة ترفع الأعلام الأميركية وعلى ظهرها صورة لبايدن، ممدداً أرضاً ومكبل اليدين وكأنه مخطوف.

وفيما لاقى الفيديو الذي لا تفوق مدته الـ 20 ثانية، استحسان أنصار ترامب، أثار موجة غضب بين الديمقراطيين ومحبي بايدن.

فقد وصف بعض المعلقين على مواقع التواصل ترامب، بـ"الوحش".

في حين ذكّر آخرون بما فعله أنصاره يوم اقتحموا مبنى الكابيتول في السادس من كانون الثاني/ يناير 2021، بعد تحريض من ترامب، حسب قولهم.

في المقابل، خفف المتحدث باسم حملة ترامب ستيفن تشيونغ من أهمية الموضوع، وقال "إن الصورة وضعت على الجزء الخلفي لشاحنة صغيرة كانت تسير على الطريق السريع فقط"، وفق ما نقلت مجلة "نيوزويك".

إلا أنه اتهم الديمقراطيين بالدعوة إلى ممارسة العنف ضد ترامب وعائلته، واستعمال النظام القضائي كسلاح ضده أيضا.

كما عدد لائحة طويلة من التهديدات المزعومة التي وجهها الديمقراطيون للرئيس السابق، تعود إلى عام 2018 أو قبل ذلك حتى.

كذلك استشهد بـ"تهديد" المتحدث أن بايدن وجهه صراحة إلى خصمه الجمهوري، حين قال له في آذار/ مارس 2018: "لو كنا في المدرسة الثانوية كنت سأصطحبه خلف صالة الألعاب الرياضية وأضربه بشدة".

يشار إلى أن ترامب كان دأب مراراً وتكراراً خلال خطاباته وحملاته الانتخابية على السخرية من بايدن، والتشكيك في قدراته العقلية، وتركيزه، كما سخر من هفواته الكلامية، فضلا عن تعثراته ووقوعه أرضاً.

ويواجه بايدن (81 عاما) قلقا بشأن عمره ولياقته مع سعيه للفوز بولاية ثانية مدتها أربع سنوات.

فيما أظهرت استطلاعات الرأي الحديثة التي أجرتها رويترز/إبسوس أن نسبة تأييده تبلغ 40% في سباق متقارب مع ترامب (77 عاما) قبل الانتخابات المقررة في الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.