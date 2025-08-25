ترامب يوقع القرار.. ملاحقات صارمة بانتظار من "يدنس" العلم الأمريكي

شفق نيوز- واشنطن

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين، أمراً تنفيذياً يوجه المدعي العام الأمريكي بمقاضاة من يحرقون علم الولايات المتحدة أو يدنسونه بأي شكل من الأشكال، وتضمن عقوبات بالسجن وحظر وإنهاء التأشيرات وتصاريح الإقامة وإجراءات التجنيس.

وقال ترامب أثناء توقيعه الأمر التنفيذي "إذا أحرقت علماً، ستسجن لمدة عام، ولن يكون مسموحاً بالإفراج المبكر".

ويلزم الأمر النائب العام بـ"الملاحقة الصارمة" لمن ينتهكون قوانين تدنيس العلم، والسعي إلى رفع قضايا لتوضيح نطاق التعديل الأول المتعلق بهذه القضية.

كما يلزم النائب العام بإحالة قضايا تدنيس العلم إلى سلطات الولايات أو السلطات المحلية، ويلزم الإدارة بحظر وإنهاء التأشيرات وتصاريح الإقامة وإجراءات التجنيس لمن يدنسون العلم.

ونص الأمر على أن "العلم الأمريكي رمز خاص في حياتنا الوطنية، ينبغي أن يوحد ويمثل جميع الأمريكيين من جميع الخلفيات والفئات".

وأضاف "تدنيسه أمر مسيء واستفزازي بشكل كبير. إنه تعبير عن الازدراء والعداء والعنف ضد أمتنا".