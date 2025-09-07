ترامب يوجّه تحذيراً أخيراً لحماس ومقترح أمريكي لإنهاء الحرب

شفق نيوز- واشنطن

وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الأحد، تحذيراً صريحاً قال إنه "الأخير" لحركة حماس، مشيراً إلى أن الجميع يريد إفراج الحركة عن الرهائن المحتجزين لديها وإنهاء الحرب بينها وبين إسرائيل.

ونشر ترامب تغريدة على حسابه في منصة "تروث سوشال" التي يمتلكها، جاء فيها، أن "الجميع يريد عودة الرهائن إلى ديارهم، الجميع يريد نهاية هذه الحرب".

وأضاف ترامب في تغريدته "لقد قبل الإسرائيليون شروطي. وحان الوقت لحماس أن تقبلها أيضاً، لقد حذرتُ حماس من عواقب عدم قبولها، هذا تحذيري الأخير، ولن يكون هناك تحذير آخر! شكراً لاهتمامكم بهذا الأمر".

وكانت مصادر مطلعة كشفت لموقع "أكسيوس" أن مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف، قدّم الأسبوع الماضي مقترحاً جديداً لحركة حماس بشأن صفقة تشمل وقف إطلاق النار وتحرير الرهائن، عبر ما وصفه بـ"ناشط سلام إسرائيلي"، في محاولة قال الموقع إنها "لتجنب العملية العسكرية الواسعة التي تعتزم إسرائيل تنفيذها في مدينة غزة".

ووفقاً للموقع نفسه، فإن تفاصيل المقترح الأمريكي الجديد التي نقلها عن مسؤول إسرائيلي "كبير"، تتضمن بنوداً عدة، من ضمنها "إطلاق سراح جميع الرهائن الـ48 المتبقين في قطاع غزة، مقابل وقف شامل لإطلاق النار وإنهاء العملية العسكرية الإسرائيلية لاحتلال القطاع، مع إفراج إسرائيل عن 2500 إلى 3000 أسير فلسطيني، بينهم مئات يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد بتهم تتعلق بقتل إسرائيليين".

كما تضمن المقترح أيضاً "مباشرة مفاوضات فورية حول شروط إنهاء الحرب، بما يشمل مطالب إسرائيل بنزع سلاح حماس، ومطالب الأخيرة بانسحاب كامل ونهائي لقوات الاحتلال من القطاع، مع التأكيد على أن ترامب سيتدخل شخصياً لإنهاء الحرب إذا استجابت حماس للمبادرة، واستمرار وقف إطلاق النار طالما المفاوضات جارية".