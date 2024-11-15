ترامب يوافق على خطة للتسوية في لبنان.. هذه بنودها

شفق نيوز/ أفادت تقارير امريكية، يوم الجمعة، بأن الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، وافق على خطة للتسوية في لبنان.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم، إن "الرئيس الأميركي المنتخب أعرب عن أمله في تنفيذ اتفاق التسوية في لبنان قبيل تنصيبه".

وبحسب الصحيفة الأمريكية، فإن الخطوط العريضة لمقترح التسوية في لبنان ينص على نقل حزب الله قواته وأسلحته إلى شمال نهر الليطاني، وأن الجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل" ستعمل وفقا للخطة على منع عودة حزب الله لجنوب لبنان.

وقالت وول ستريت جورنال إن "النقطة الرئيسية العالقة هي ضمان قدرة إسرائيل على فرض اتفاق وقف إطلاق النار في حال فشلت الأمم المتحدة والجيش اللبناني في القيام بذلك".

يأتي هذا وسط تقارير عن قيام السفيرة الأميركية لدى لبنان ليزا جونسون بتسليم رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الخميس، مسودة مقترح هدنة لوقف القتال بين حزب الله وإسرائيل، حسبما قال مصدران سياسيان لـ"رويترز" من دون الخوض في تفاصيل.

وتتواصل المفاوضات الهادفة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، بينما أكدت مصادر مطلعة لـ"سكاي نيوز عربية" أن بيروت مصممة على التطبيق الكامل للقرار 1701 مع وجود خلافات على بعض النقاط، أبرزها شرط أميركي مرتبط بخرق الاتفاق.