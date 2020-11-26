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ترامب يواصل هجومه على بايدن ويدعو لقلب نتيجة الانتخابات

Category: عربي ودولي

Date: 2020-11-26T11:05:08+0000
ترامب يواصل هجومه على بايدن ويدعو لقلب نتيجة الانتخابات

شفق نيوز/ جدد الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب، هجومه على جو بايدن، مرشح الحزب الديمقراطي الذي فاز مؤخراً برئاسة الولايات المتحدة، داعياً أنصاره إلى العمل على قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية.

وخاطب ترامب أنصاره الجمهوريين في ولاية بنسلفانيا، عبر الهاتف، قائلاً: "علينا أن نقلب نتيجة الانتخابات. هذه الانتخابات تم تزويرها، بعد أن فزنا بها بسهولة، على نطاق واسع".

وأضاف "إنّها لحظة مهمة في تاريخ بلدنا. وأنتم تقدمون خدمة بالغة الأهمية لبلدنا".

وما زال ترامب مصرّاً على أن الانتخابات الرئاسية التي جرت في 3 تشرين الثاني الجاري، جرى تزويرها، على الرغم من إعلانه بدء المرحلة الانتقالية لتسليم السلطة إلى الإدارة الجديدة.

وكانت إدارة الخدمات العامة الأميركية قد أعلنت فوز بايدن بالانتخابات، وأعلنت عن السماح له ولفريقه ببدء العملية الانتقالية للسلطة في البلاد.

وعقب دقائق من إعلان إدارة الخدمات ذلك، اعترف ترامب بهزيمته، وقال إنه أوصى فريقه ببدء العملية الانتقالية، إذ كتب ترامب على "تويتر"، قائلاً: "من أجل مصلحة بلدي، أوصي بأن تقوم إميلي ميرفي من وكالة الخدمات العامة وفريقها بما يجب القيام به فيما يتعلق بالمرحلة الانتقالية، وقد طلبت من فريقي أن يفعل الشيء نفسه".

وفاز بايدن بعدما حصد 306 أصوات في المجمع الانتخابي، مقابل 232 صوتاً لترامب، متجاوزاً العدد المطلوب من أصوات المجمع الانتخابي، وهو 270 صوتاً على الأقل.

وفي ضوء ذلك، أصبح بايدن، الذي أتم يوم الجمعة الماضي 78 عاماً، الرئيس السادس والأربعين في تاريخ الولايات المتحدة.

وأظهرت رسالة داخلية بالبريد الإلكتروني، اطلعت عليها وكالة رويترز، في وقت سابق، أن وزارة الخارجية الأمريكية أخطرت موظفيها بأن عملية الانتقال الرئاسي بدأت، وتم تكليف فريق داخل الوزارة بدعم تسليم السلطة إلى إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن المقبلة.

حيث جاءت التوجيهات التي أُرسلت الأربعاء، بعدما أبلغت إدارة الخدمات العامة، وهي الوكالة الاتحادية المعنيَّة بالموافقة على الانتقال الرئاسي، بايدن، يوم الإثنين، أن بإمكانه بدء عملية التسلم رسمياً.

وجاء في الرسالة: "في أعقاب انتخابات الثالث من تشرين الثاني، وصل ممثلو فريق الرئيس المنتخب بايدن إلى وزارة الخارجية؛ لدعم تجهيزات الانتقال".

وأضافت الرسالة أن فريقاً "مخصصاً" سيدعم فريق بايدن؛ لضمان حصوله على المعلومات اللازمة والدعم اللوجستي.

ولم ترد وزارة الخارجية بعد على طلب للتعليق.

وكان مصدر في إدارة الرئاسة الأميركية أفاد، الثلاثاء، بأن البيت الأبيض قد سمح بتقديم المعلومات المخصصة لرئيس الدولة إلى جو بايدن، الرئيس المنتخب. وبحسب ما نقلته وسائل إعلام أمريكية عن المصدر، سيتمكن بايدن من الوصول إلى آخر معلومات استطلاعية.

 

 

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