ترامب يواصل التصعيد ضد كندا بفرض 35% رسوم جمركية اضافية

شفق نيوز- واشنطن

فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، رسوماً جمركية إضافية بنسبة 35٪ على جميع الواردات القادمة من كندا، اعتبارا من الأول من آب/ أغسطس المقبل.

وأرسل ترامب رسالة رسمية إلى رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، قال فيها: "بدلا من التعاون مع الولايات المتحدة، ردت كندا بفرض تعرفات جمركية خاصة بها، اعتبارا من الأول من آب/ أغسطس 2025، سنفرض على كندا تعرفة جمركية بنسبة 35٪ على المنتجات الكندية المرسلة إلى الولايات المتحدة، منفصلة عن كل التعرفات القطاعية".

وأضاف أن هذه الرسوم قد تتغير "زيادة أو نقصا"، تبعا لمسار العلاقة مع أوتاوا، مؤكداً أن هذه الإجراءات تأتي إضافة إلى الرسوم المفروضة أساسا على قطاعات محددة مثل الفولاذ والألمنيوم والسيارات، وهي سلع تشكل العمود الفقري للصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة، أكبر شريك تجاري لكندا.

من جهته علق رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، على قرار ترامب بتغريدة نشرها على موقع "إكس"، قائلا: "طوال مفاوضات التجارة الحالية مع الولايات المتحدة، دافعت الحكومة الكندية بثبات عن عمالنا وشركاتنا، وسنواصل ذلك مع اقتراب الموعد النهائي المعدّل في الأول من أغسطس".

وأوضح: "أحرزت كندا تقدما جوهريا في وقف آفة الفنتانيل في أمريكا الشمالية، ونحن ملتزمون بمواصلة العمل مع الولايات المتحدة لإنقاذ الأرواح وحماية المجتمعات في كلا بلدينا".

وتابع "إننا نبني كندا قوية، تحرز الحكومة الفيدرالية والمقاطعات والأقاليم تقدما ملحوظا في بناء اقتصاد كندي موحد، ونحن على أهبة الاستعداد لإطلاق سلسلة من المشاريع الجديدة الكبرى التي تخدم المصلحة الوطنية، كما نعزز شراكاتنا التجارية في جميع أنحاء العالم.