ترامب يهدد إيران برد "وبأقصى قوة وبمستويات غير مسبوقة"

شفق نيوز/ حذر رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، يوم الأحد، النظام الايراني من مهاجمة المصالح الأميركية في منطقة الشرق الأوسط على خلفية الهجمات المتبادل بين طهران وتل أبيب.

وقال ترامب في تصريحات صحفية، إنه "إذا تعرضنا لهجوم من إيران سنرد بأقصى قوة و بمستويات غير مسبوقة".

وأضاف أن "الولايات المتحدة لم يكن لها أي علاقة بالهجوم على إيران الليلة الماضية"، مشيرا إلى أنه "نستطيع التوصل بسهولة إلى اتفاق بين إيران وإسرائيل وإنهاء هذا الصراع".