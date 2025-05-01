ترامب يهدد مُشتري النفط الإيراني: ستحرمون

شفق نيوز/ هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، مشتري النفط الإيراني بـ"الحرمان من التجارة" مع الولايات المتحدة، فيما انتقد السياسة الخارجية لسلفه جو بايدن، لكونها مكّنت طهران من "تمويل الجماعات المسلحة"، على حد قوله.

وقال ترامب خلال كلمة في "اليوم الوطني للصلاة": "لم يكن لدى إيران مالٌ عندما كنت رئيسًا، كانوا بلا مال. كانوا مُفلسين، لم يكونوا يُعطون المال لـ"حماس"، لم يكونوا يُعطونه لـ"حزب الله" اللبناني، لم يكونوا يُعطونه لأحد، لأنه لم يكن لديهم مال".

وتابع: "أمريكا أعادت فرض العقوبات على النفط الإيراني في الليلة السابقة"، محذرًا المشترين الأجانب من أنهم يُخاطرون بفقدان إمكانية الوصول إلى السوق الأمريكية.

وأضاف ترامب: "في الواقع، لقد فرضتُ عقوبات الليلة الماضية، أي نفط يأخذه أي شخص من إيران لا يُسمح له بممارسة الأعمال التجارية في أمريكا".