ترامب يهدد.. كولومبيا ترسل طائرتها الرئاسية لنقل المهاجرين المرحّلين

شفق نيوز/ أعلنت كولومبيا، مساء الأحد، أنها سترسل طائرتها الرئاسية إلى الولايات المتحدة لنقل المهاجرين المرحّلين، وتأتي هذه الخطوة بعد تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض "تدابير انتقامية عاجلة"، ردا على قرارها القاضي بمنع دخول طائرات عسكرية أميركية تقل مهاجرين مرحلين من الولايات المتحدة.

وكان ترامب قد قال في تدوينة على حسابه في منصة "تروث سوشيال": "لقد تم إبلاغي للتو أنه لم يُسمح لرحلتين لإعادة المهاجرين من الولايات المتحدة، وعلى متنهما عدد كبير من المجرمين غير الشرعيين، بالهبوط في كولومبيا. وقد أصدر هذا الأمر الرئيس الاشتراكي الكولومبي غوستافو بيترو، الذي لا يحظى بشعبية كبيرة بين شعبه".

وأضاف: "لقد أدى رفض بيترو لهذه الرحلات إلى تعريض الأمن القومي والسلامة العامة للولايات المتحدة للخطر، لذلك وجهت إدارتي لاتخاذ التدابير الانتقامية العاجلة والحاسمة التالية على الفور: فرض تعريفات جمركية طارئة بنسبة 25 في المئة على جميع السلع القادمة إلى الولايات المتحدة. وفي غضون أسبوع واحد، سيتم رفع التعريفات الجمركية البالغة 25 إلى 50 في المئة.

حظر السفر وإلغاء التأشيرات على الفور على المسؤولين الحكوميين الكولومبيين.

فرض عقوبات على التأشيرات على جميع أعضاء الحزب وأفراد الأسرة وأنصار الحكومة الكولومبية.

تعزيز عمليات التفتيش الجمركية وحماية الحدود لجميع المواطنين الكولومبيين والبضائع لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

فرض عقوبات الخزانة والمصارف والمالية بموجب قانون الاقتصاد الدولي الإنساني بالكامل".

وختم تدوينته بالقول: "هذه التدابير ليست سوى البداية. لن نسمح للحكومة الكولومبية بانتهاك التزاماتها القانونية فيما يتعلق بقبول وإعادة المجرمين الذين أجبرتهم على دخول الولايات المتحدة!"

وكان بيترو أعلن، الأحد، منع دخول طائرات عسكرية أميركية تقل مهاجرين مرحلين من الولايات المتحدة.

وأكد الرئيس أنه لن يقبل إلا الرحلات المدنية التي تعامل المهاجرين "بشكل لائق".

وقال غوستافو بيترو على منصة "إكس" إن "المهاجر ليس مجرما ويجب معاملته بشكل لائق يستحقه الإنسان".

وأضاف: "لهذا السبب قمت بإرجاع الطائرات العسكرية الأميركية التي تنقل مهاجرين كولومبيين".

وأوضح أنّه سيستقبل المهاجرين في "طائرات مدنية... ولن يتم التعامل معهم كمجرمين".