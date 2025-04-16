ترامب يهدد بوقف تمويل جامعة هارفارد

شفق نيوز/ هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، جامعة هارفارد العريقة مهددا بحرمانها من التمويل الفيدرالي والإعفاء الضريبي بسبب رفضها الخضوع لإشراف حكومي واسع النطاق.

ورفضت هارفارد محاولات ترامب إجبارها على الخضوع لإشراف حكومي واسع النطاق، على نقيض العديد من الجامعات الأخرى التي رضخت تحت وطأة ضغط شديد من البيت الأبيض.

وقال ترامب على منصته "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي "لم يعد من الممكن اعتبار هارفارد مكانا لائقا للتعليم، ولا ينبغي إدراجها في أي من قوائم أفضل جامعات أو كليات العالم".

وأضاف أن "هارفارد مجرد مهزلة تُعلّم الكراهية والغباء ولا ينبغي أن تتلقى تمويلا فيدراليا بعد الآن".

وهدد ترامب، يوم الثلاثاء، بإلغاء الإعفاء الضريبي الممنوح للجامعة باعتبارها مؤسسة تعليمية غير ربحية، بعدما جمّد في وقت سابق معونات بقيمة 2,2 مليار دولار.

وطلب ترامب من الجامعة تغيير سياساتها بما في ذلك كيفية اختيار الطلاب والموظفين، وإخضاع برامجها وأقسامها الأكاديمية لعمليات تدقيق.

من جانبه، أكد رئيس الجامعة آلن غاربر أن الجامعة "لن تتخلى عن استقلالها ولا حقوقها المضمونة في الدستور".

وبرّر الرئيس الأميركي وإدارته حملة الضغط على الجامعات بأنها رد على ما يعتبرونه "معاداة جامحة للسامية" ودعم حركة حماس الفلسطينية.

وتستند الاتهامات بمعاداة السامية إلى الجدل الذي أحاط بالاحتجاجات ضد حرب إسرائيل على غزة والتي اجتاحت الجامعات العام الماضي.

كذلك، هدد البيت الأبيض عشرات الجامعات والكليات بسحب التمويل الفيدرالي بسبب سياساتها الهادفة إلى دعم التنوع في صفوف الطلاب والموظفين.