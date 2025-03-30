ترامب يهدد بفرض رسوم على النفط الروسي ويؤكد: سأرشح لولاية ثالثة

شفق نيوز/ أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الأحد، أنه سيرشح لولاية ثالثة على الرغم من أن دستور الولايات المتحدة لا يسمح بذلك، فيما هدد بفرض رسوم على النفط الروسي.

وقال ترامب لشبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية "لا أمزح حول إمكانية ترشحي لولاية رئاسية ثالثة".

وكانت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية قد ذكرت في وقت سابق، اليوم الأحد، أن ترامب لديه فرصة في البقاء بالسلطة حتى العام 2037 مستغلاً ثغرة في الدستور.

وأوضحت الصحيفة أن ترامب يمكنه البقاء لولاية ثالثة أو حتى رابعة حتى العام 2037 عندما يبلغ من العمر 90 عاماً بسبب التعديل رقم 22 في الدستور الأميركي والتي يمكن من خلالها تخطي الحظر على انتخاب مرشح لمنصب الرئاسة لأكثر من فترتين متتاليتين.

وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب يحظى بفرصة البقاء في السلطة حتى العام 2037 وذلك لولاية رابعة، مستفيداً من ثغرة في الدستور، حيث أن الحظر على إعادة انتخاب الرئيس مرتين دون إشارة للرئيس الذي عاد إلى المنصب.

وبناء على ذلك قد يترشح ترامب لمنصب نائب الرئيس مع وجود نائبه دي فانس وبعد أداء اليمين يمكن لدي فانس الاستقالة ما يسمح لترامب بتولي المنصب، وليفوز بولاية رابعة عليه التنحي قبل انتخابات العام 2032 ليصبح نائباً لمرشح رئاسي آخر.

كما قال الرئيس الأميركي، إنه "غاضب جداً" من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على خلفية النزاع في أوكرانيا، ملوحاً بفرض رسوم جمركية على روسيا.

وقالت المذيعة على شبكة "إن بي سي" كريستين ويلكر إنّ الرئيس الأميركي اتصل بها للتعبير عن غضبه من تشكيك بوتين في مستقبل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كقائد.

وهدد ترامب بفرض رسوم جديدة على النفط الروسي، وذلك في مقابلة الأحد مع شبكة "إن بي سي"".

وأكد الرئيس الأميركي، الذي أعلن أنه يعتزم التحدث إلى بوتين خلال الأسبوع المقبل، أنه "إذا لم نتمكن، أنا وروسيا، من التوصل إلى اتفاق لوقف حمام الدم في أوكرانيا، وأعتقد أن ذلك كان خطأ روسيا، فسوف أفرض رسوماً جمركية ثانوية على النفط الذي يخرج من روسيا".

وقال ترامب: "هذا يعني أنه إذا اشتريت نفطاً من روسيا، فلن تتمكن من ممارسة الأعمال التجارية في الولايات المتحدة".

وتابع: "ستكون هناك رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع النفط، تتراوح بين 25 و50 نقطة على جميع النفط".

وأكد ترامب: "ستُفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على النفط والمنتجات الأخرى المباعة في الولايات المتحدة، وهي رسوم جمركية ثانوية".

وأشار إلى أن "الرسوم الجمركية على روسيا ستُفرض في غضون شهر إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار".

وتابع ترامب أن بوتين يعلم أنه غاضب، لكنه أشار إلى "علاقة جيدة جداً معه وهذا الغضب يتبدد بسرعة. إذا فعل الصواب".

كما لفت الرئيس الأميركي أنه والرئيس بوتين يخططان للتحدث مجدداً هذا الأسبوع.