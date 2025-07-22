ترامب يهدد بضرب إيران مجدداً

شفق نيوز - واشنطن

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة قد تكرر الضربات على إيران إن لزم الأمر، وذلك تعقيبا على تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في عدم تخلي بلاده عن تخصيب اليورانيوم.

وأضاف ترامب أن البرنامج النووي الإيراني تضرر بشدة وتم تدميره، مردفا بالقول: "على وسائل الإعلام التي شككت في قوة ضرباتنا بإيران الاعتذار".

وكان عراقجي قد أكد وقوع أضرار جسيمة جراء القصف الأميركي ـ الإسرائيلي على منشآتها النووية، لكنه شدد على أن طهران لن تتخلى عن تخصيب اليورانيوم.

وقال عراقجي في مقابلة مع "فوكس نيوز"، إن "منشآتنا النووية دمرت وتعرضت لأضرار جسيمة، وحجم الضرر لا يزال تحت التقييم لغاية الآن من قبل هيئة الطاقة النووية الإيرانية، لكن حسب معرفتي وعلمي أصابها ضرر بليغ".

وأضاف وزير الخارجية الايراني أنه "لا علم لدي بما جرى للمواد النووية أو لليورانيوم الذي تم تخصيبه فكما قلت إن هيئة الطاقة النووية الإيرانية هي من تتعامل مع الملف وهي بمرحلة التقييم الآن".

وفيما يتعلق بمسألة أنشطة تخصيب اليورانيوم، أشار عراقجي إلى أن عمليات التخصيب متوقفة في الوقت الراهن بسبب الضرر الذي لحق بالمنشآت النووية، مؤكدا أن إيران لن تتخلى عن برنامجها لتخصيب اليورانيوم، معتبرا إياه إنجازا علميا.