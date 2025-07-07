ترامب يهدد برسوم إضافية على الدول المنضمة لسياسات "بريكس" المناهضة لأمريكا

شفق نيوز - واشنطن

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين، من أن أي دولة تنضم إلى سياسات مجموعة بريكس المناهضة للولايات المتحدة ستُفرض عليها رسوم جمركية إضافية بنسبة 10%.

وجاء تصريح ترامب عقب ختام القمة السنوية لقادة دول مجموعة بريكس، يوم أمس الأحد، في مدينة ريو دي جانيرو، حيث وجّه المجتمعون انتقادات حادة للرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على شركاء بلاده التجاريين.

ويأتي هذا الاجتماع في ظل تلويح ترامب بزيادة الرسوم الجمركية ما لم تبرم الدول المستهدفة اتفاقات تجارية مع واشنطن قبل الأول من أغسطس/آب المقبل.

واعتبر قادة مجموعة بريكس أن هذه الرسوم "غير قانونية وتعسفية"، محذرين من تداعياتها المحتملة، بما في ذلك تقليص حركة التجارة العالمية، وتعطيل سلاسل التوريد، وإدخال حالة من عدم اليقين إلى الأنشطة الاقتصادية والتجارية الدولية.

وعلى الرغم من نبرة البيان الشديدة، تجنّب قادة المجموعة توجيه انتقادات مباشرة للولايات المتحدة أو للرئيس ترامب، في ظل المفاوضات الجارية بين بعض دولهم وواشنطن بشأن اتفاقات تجارية.

من جانبه، صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بينسنت، أمس الأحد، بأن الرسوم الجديدة ستُطبّق اعتباراً من مطلع أغسطس/ آب المقبل في حال عدم التوصل إلى اتفاقات مع شركاء مثل الاتحاد الأوروبي وتايوان.

وكان ترامب قد أثار جدلاً في أبريل/نيسان الماضي بإعلانه عن زيادات كبيرة في الرسوم، تراوحت بين 10% و50%، على الدول التي تصدّر للولايات المتحدة أكثر مما تستورد منها، لكنه علّق تطبيق القرار حتى التاسع من يوليو لفتح باب التفاوض الثنائي.