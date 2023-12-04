ترامب يهاجم بايدن: تصرفاتك حولت الولايات المتحدة إلى "جمهورية موز"

هاجم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يوم الاثنين، الرئيس الحالي جو بايدن، وقال إن تصرفات الأخير حولت الولايات المتحدة إلى "جمهورية موز".

وكتب ترامب على صفحته على موقع "تروث سوشال" الاجتماعي، أن العالم أجمع اليوم يراقب كيف تتحول الولايات المتحدة إلى جمهورية موز بسبب تصرفات الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأضاف ترامب: "استراتيجية جو بايدن ضد خصمه السياسي أصبحت أكثر تطرفا وجنونا. العالم كله يراقب الولايات المتحدة كيف تتحول إلى جمهورية موز. يجب على بايدن التخلي عن هذه الخطة وإيقافها قبل أن يصبح ذلك متأخرا جدا".

وشدد الرئيس الأمريكي السابق أيضا على أن مستوى الدعم الذي يحظى به بين الناخبين "يرتفع أكثر فأكثر، ويحطم الأرقام القياسية في بعض الأماكن".

وسبق أن أعلن ترامب أيضا أنه سيشارك في الانتخابات بغض النظر عن الاتهامات التي يحقق فيها القضاء أو السجن، مشيرا إلى أنه سيسعى إلى إنقاذ البلاد من "الانزلاق إلى الجحيم".