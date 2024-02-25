ترامب يهاجم الأمير هاري ويتهمه بـ"خيانة" لا تغتفر

شفق نيوز/ بسبب ما وصفه بـ "الخيانة التي لا تغتفر" للملكة البريطانية الراحلة إليزابيث الثانية، هاجم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يوم الأحد، الأمير هاري، كما انتقد طريقة تعامل إدارة جو بايدن مع طلب دوق ساسكس، الذي اعترف بتعاطي المخدرات، لتأشيرة الإقامة في الولايات المتحدة.

وقال ترامب لصحيفة "صنداي إكسبريس": "لن أحميه، لقد خان الملكة، هذا لا يغتفر، أعتقد أنهم كانوا كريمين جدا معه بعد ما فعله".

وليس من الواضح ما إذا كان هاري، الذي انتقل إلى كاليفورنيا مع زوجته ميغان ماركل عام 2020، قد ذكر تفاصيل تعاطيه للمخدرات في طلب التأشيرة.

ورفعت مؤسسة التراث، وهي مؤسسة بحثية محافظة مقرها واشنطن العاصمة، دعوى قضائية لإجبار دوق ساسكس على الإفراج عن ملفات الهجرة الأميركية الخاصة به.