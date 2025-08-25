ترامب يهاجم الإعلام: شبكات التلفزيون يجب أن تدفع الملايين كرسوم ترخيص

شفق نيوز- واشنطن

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين، شبكات التلفزيون الأمريكية، فيما دعا لسحب تراخيص شبكتي ABC وNBC.

وكتب ترامب على صفحته في موقع "تروث سوشيال": "لماذا لا تدفع شبكتا ABC وNBC المزيفتان، وهما من أسوأ شبكات التلفزيون وأكثرها تحيزا في العالم، ملايين الدولارات سنويا كرسوم ترخيص؟.. يجب سحب تراخيصهما بسبب تغطيتهما غير العادلة للجمهوريين أو المحافظين، ولكن على الأقل يجب أن يدفعا مبلغا كبيرا".

ووفقاً للتحليلات الأمريكية فإن ترامب له علاقة معقدة مع القنوات التلفزيونية، وسبق ان هاجم مراسل شبكة ABC خلال مؤتمر صحفي سابق.