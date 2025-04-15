ترامب يهاتف سلطان عُمان بشأن المحادثات مع إيران

شفق نيوز/ أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا مع سلطان عُمان، هيثم بن طارق آل سعيد، ناقشا خلاله سبل دعم المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة، بحسب وكالة الأنباء العمانية.

وذكرت الوكالة، أن الزعيمين بحثا "الجهود العُمانية في المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، كما جرى بحث سبل دعم هذه المفاوضات بما يحقق النتائج المرجوة".

وكانت عُمان قد استضافت الجولة الأولى من المحادثات الإيرانية الأمريكية في عاصمتها مسقط، فيما وصفت الأطراف المفاوضة أجواء المباحثات بالإيجابية.