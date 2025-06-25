ترامب ينشر فيديو لقصف إيران بأغنية "استفزازية"

شفق نيوز/ نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مقطع فيديو مثيراً للجدل عبر منصته "تروث سوشيال"، يُظهر قاذفات "بي-2" وهي تنفذ ضربات جوية على أهداف، مرفقاً إياه بأغنية تحمل عنوان "قصف إيران".

ويعرض الفيديو مشاهد لعمليات عسكرية أمريكية سابقة، من بينها استهداف منشآت إيرانية نووية حساسة مثل موقع فوردو لتخصيب اليورانيوم ومجمع نطنز، إضافة إلى ضربات جوية في مدينة أصفهان.

ويصاحب الفيديو نسخة معدلة من الأغنية الأمريكية الشهيرة "باربرا آن"، تتضمن كلمات ذات طابع استفزازي بينها: "سنخبر المرشد الأعلى، سنضعك في صندوق! قصف إيران".

يأتي هذا النشر في وقت تتزايد فيه حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل، خصوصاً عقب الضربات الأمريكية الأخيرة التي استهدفت منشآت نووية إيرانية، والتي وصفتها إدارة ترامب بأنها "ناجحة".

وكان ترامب قد انتقد في وقت سابق استمرار النزاع بين إيران وإسرائيل، قائلاً إن "الطرفين يتقاتلان منذ وقت طويل دون معرفة النتيجة"، رغم إعلانه أن الهجمات الأمريكية الأخيرة كانت من بين "أنجح الضربات العسكرية".

في المقابل، أشارت تقارير استخباراتية إلى أن الضربات الأمريكية لم تؤدِّ إلى تدمير شامل للقدرات النووية الإيرانية، بل عطلتها لبضعة أشهر فقط، فيما لم يصدر أي تعليق رسمي من البيت الأبيض حتى الآن بشأن الفيديو.