ترامب يغازل سوريا: شعب عظيم يقوده رجل قوي وطيب

شفق نيوز – واشنطن

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، إن الشعب السوري عظيم، مشيداً بـ"قيادة" الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع واصفاً إياه بـ"الرجل القوي والطيب".

وعن قرار رفع العقوبات، ذكر ترامب في تصريحات نقلتها وسائل إعلامية: "رفعت العقوبات عن سوريا من أجل منح البلاد فرصة".

وكان البيت الأبيض أعلن أمس الاثنين، أن الرئيس دونالد ترامب وقّع أمراً تنفيذياً لإنهاء العقوبات على سوريا.

وعقب التوقيع، قال ترامب، إن رفع العقوبات عن سوريا يدعم أهداف الأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية، مؤكداً أن بلاده ملتزمة بدعم سوريا مستقرة وموحدة تعيش في سلام مع نفسها وجيرانها.

بدورها، ذكرت وزارة الخزانة أنها أزالت بالفعل 518 فرداً وكياناً سورياً من قائمة العقوبات، لكن بعضها لن يُرفع فوراً.

وكجزء من الأمر التنفيذي، أمر ترامب وزير الخارجية ماركو روبيو بمراجعة تصنيف الرئيس السوري أحمد الشرع كـ"إرهابي عالمي".

وفي دمشق، قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إن رفع العقوبات عن سوريا يساعدها في الانفتاح على المجتمع الدولي.