ترامب يلمح لحدث وشيك في إيران: آمل بعقد اتفاق سلام معهم

شفق نيوز/ أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الجمعة، عن أمله في عقد اتفاق سلام مع إيران يمنعهم من امتلاك سلاح نووي، مؤكداً أن "شيئا ما سيحدث معهم قريباً جداً".

وأضاف ترامب في تصريحات أدلى بها في البيت الأبيض، أن "الولايات المتحدة في اللحظات الأخيرة من التفاوض مع إيران، وأنه يأمل أن يكون التدخل العسكري غير ضروري".

وتابع ترامب قائلا: "لدينا وضع مع إيران، شيء ما سيحدث قريباً جداً جداً. ستتحدثون عن ذلك قريبا، على ما أعتقد".

وأعرب عن أمله في الوصول لاتفاق سلام بالقول: "أنا لا أتحدث من موقف قوة أو ضعف، أنا فقط أقول إنني أفضل أن أرى اتفاق سلام بدلاً من الخيار الآخر، ولكن الآخر سيحل المشكلة"، من دون أن يوضح أكثر ما الذي يعنيه بالخيار الآخر.

وكان ترامب قال في وقت سابق خلال مقابلة مع قناة فوكس بيزنس بثت، الجمعة، إنه يريد التفاوض على اتفاق نووي مع إيران وإنه أرسل خطابا للقيادة الإيرانية الأربعاء الماضي، يقترح عقد محادثات مع طهران التي يخشى الغرب من أنها تقترب بسرعة من القدرة على صنع أسلحة نووية.

وتابع "أعتقد أنهم يريدون الحصول على هذه الرسالة. البديل الآخر هو أن نفعل شيئا، لأنه لا يمكن السماح بامتلاك سلاح نووي آخر".

وردا على ما إذا كان قد بعث بالرسالة للزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي، أجاب ترامب "نعم".

وقال ترامب "هناك طريقتان للتعامل مع إيران: عسكريا أو إبرام اتفاق، وأفضل إبرام اتفاق لأنني لا أسعى لإيذاء إيران. إنهم شعب رائع".

وفي الشهر الماضي أعاد ترامب فرض سياسة "أقصى الضغوط" على إيران بما شمل مساعي لوقف صادراتها النفطية تماما. لكنه قال أيضا في فبراير إنه يرغب في إبرام اتفاق مع إيران يمنعها من تطوير سلاح نووي.