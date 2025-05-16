ترامب يكشف كواليس "رحلة الظلام" إلى العراق في 2018

شفق نيوز/ أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسليط الضوء على رحلة سرية قام بها إلى العراق خلال ولايته الأولى، واصفاً إياها بأنها لحظة محورية غيّرت نهج الحرب ضد تنظيم "داعش".

وفي خطاب مفاجئ من العاصمة القطرية الدوحة، قال ترامب: "غادرت في الثالثة صباحاً، الظلام كان دامساً، والطائرة الرئاسية إير فورس ون انطلقت نحو العراق في مهمة لم يعلم بها أحد".

وأضاف أن "التحذيرات الأمنية آنذاك كانت صارمة، أطفئوا الأنوار، أُسدلت ستائر النوافذ، كنا نحلق فوق أراضٍ معادية دون أي ضوء أو مسار مرئي".

واستخدم ترامب القصة كمثال لتوضيح أسلوبه في القيادة العسكرية واتخاذ القرارات، قائلا: "فعلت شيئا لم أفعله من قبل. قلت، أريد الذهاب إلى العراق وأريد مقابلة الأشخاص المتواجدين هناك لأنهم ربما يكونون مختلفين".

الزيارة، التي لم يُعلن عنها حينها، هدفت إلى لقاء جنرال في الميدان، أطلق عليه ترامب اسم "ريزن كين"، لفهم أسباب استمرار تهديد داعش رغم الجهود المكثفة، المفاجأة، كما يرويها ترامب، كانت في بساطة خطة الجنرال الذي قال: "أحتاج فقط إلى السلطة الكاملة، وسأنهي الأمر في ثلاثة أسابيع".

وكان الجنرال قلقا من أن حركة الطائرات الحربية قد تزعج تلك الدول، لكن ترامب قال له: "نحن نعطيهم مليارات الدولارات، فليتحملوا بعض الإزعاج. ولا أحد يعرف إلى أين تذهب طائراتنا".

وبعد عودته إلى واشنطن، أعطى ترامب الضوء الأخضر لتنفيذ الخطة، وبعد أشهر قليلة، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية في آذار/ مارس 2019 القضاء الكامل على "خلافة داعش" في آخر معاقلها ببلدة الباغوز.