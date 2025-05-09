ترامب يكشف عن إمكانية خفض الرسوم الجمركية على الصين إلى 80%

شفق نيوز/ كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الجمعة، عن إمكانية خفض الرسوم الجمركية على الصين إلى 80%، قبيل مفاوضات بين البلدين في سويسرا تتناول علاقتهما التجارية.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال"، قائلاً "يبدو أن فرض رسوم جمركية بنسبة 80% على الصين هو المستوى المناسب"، بدلاً من 145% حالياً، بحسب وكالة "فرانس برس".

وأضاف أن "الأمر يعود إلى سكوت بي" في إشارة إلى رئيس الوفد المفاوض نيابة عن واشنطن، وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسينت الذي سيلتقي نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ هذا الأسبوع في جنيف سعيا لتهدئة التوتر في الأسواق العالمية.

ولم يذكر ترامب في منشوره ما إذا كان يعتقد أن نسبة 80% يجب أن تكون المستوى النهائي للرسوم على السلع الصينية في حال توقفت الحرب التجارية، أو أنها مجرد وضع موقت.

وفي منشور آخر بأحرف كبيرة كتب ترامب "يتعين على الصين أن تفتح سوقها أمام الولايات المتحدة، سيكون ذلك مفيداً جداً لهم! الأسواق المغلقة لم تعد مجدية!".

وجاءت تصريحات ترامب بعد يوم من كشفه عن اتفاق تجاري "تاريخي" مع بريطانيا، هو أول اتفاق مع دولة معينة منذ إطلاقه حرب الرسوم واسعة النطاق الشهر الماضي.

وقال ترامب إن الاتفاق مع بريطانيا سيكون الأول من بين العديد من الاتفاقات الأخرى، وأنه يأمل أن تسفر المحادثات العسيرة مع الاتحاد الأوروبي، وكذلك الصين، عن نتائج قريباً أيضاً.

وترغب العديد من الدول في إجراء محادثات مع واشنطن لتجنب رسوم ترامب التي تراوح من 10% على كثير من الدول إلى رسوم باهظة على الصين، الهدف الرئيسي لترامب.