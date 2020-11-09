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ترامب يقيل وزير الدفاع مارك إسبر

Category: عربي ودولي

Date: 2020-11-09T17:59:17+0000
ترامب يقيل وزير الدفاع مارك إسبر

شفق نيوز/ أقال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، يوم الإثنين، وزير الدفاع مارك إسبر.

وقال ترامب في تغريدة عبر صفحته الخاصة على "تويتر" "يسعدني أن أعلن أن كريستوفر سي ميللر، المدير الذي يحظى باحترام كبير من المركز الوطني لمكافحة الإرهاب، سيكون وزير الدفاع بالإنابة على الفور". 

وأضاف ترامب: "سوف يقوم كريس بعمل رائع! تم إنهاء مهام مارك إسبر. أود أن أشكره على خدمته".

وكان عزل إسبر متوقعا منذ شهور، بعد أن اتخذ خطوة نادرة في يونيو (حزيران) بالاختلاف علنا ​​مع ترامب والقول إنه لا ينبغي إرسال القوات العسكرية للسيطرة على موجة الاحتجاجات في المدن الأمريكية. 

وقال مسؤولون إن الرئيس، الذي هدد باستخدام قانون التمرد للقيام بذلك، كان غاضبًا.

وإسبر، 56 عامًا، تم تعيينه وزيراً للدفاع في يوليو الماضي بعد أن سحب ترامب ترشيح وزير الدفاع بالإنابة باتريك إم شاناهان.

 وكان شاناهان قد حل محل جيم ماتيس، الذي استقال من منصب وزير الدفاع في عام 2018، بسبب خلافاته مع ترامب.

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