ترامب يقيل مدير وكالة الأمن القومي وسط انتقادات من الكونغرس

شفق نيوز/ أفاد مسؤولون أمريكيون وأعضاء في الكونغرس، مساء الجمعة، بأن الرئيس دونالد ترامب أقال اليوم بشكل مفاجئ، مدير وكالة الأمن القومي.

ولم يقدم البيت الأبيض والبنتاغون الأمريكي أي أسباب لقرار الإقالة المفاجئ، الذي أثار انتقادات حادة من جانب أعضاء في الكونغرس

وقال المسؤولون، في تصريح أورده موقع "روسيا اليوم"، إنه قد تم إبلاغ القادة العسكريين الكبار يوم الخميس بفصل الجنرال في سلاح الجو تيم هوغ، الذي كان يشرف أيضا على القيادة السيبرانية في البنتاغون.

كما تم أيضا فصل نائبة هوغ المدنية في وكالة الأمن القومي، ويندي نوبل.

وتعد هذه الإقالة هي الأحدث لمسؤولي الأمن القومي من جانب الرئيس ترامب في وقت تواجه فيه إدارته الجمهورية انتقادات بسبب فشله في اتخاذ أي إجراء ضد قادة رئيسيين آخرين استخدموا تطبيق "سيغنال" غير السري لتبادل الرسائل النصية في تكوين مجموعة دردشة ضمت رئيس تحرير مجلة "ذا أتلانتيك" جيفري غولدبرغ، لمناقشة خطط لتوجيه ضربة عسكرية.

ولا يزال من غير الواضح من يتولى الآن قيادة وكالة الأمن القومي والقيادة السيبرانية.