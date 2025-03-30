ترامب يقول إنه "واثق" من ضم غرينلاند إلى أمريكا

شفق نيوز/ أكد الرئيس الأمريكي دونالد ، أنه "واثق تماما من نجاح خطة استحواذ بلاده على جزيرة غرينلاند 100%".

وأضاف ترامب في مقابلة مع شبكة "إن بي سي"، أن هناك "احتمالًا جيدًا أن نتمكن من القيام بذلك دون استخدام القوة العسكرية"، لكنه استطرد بالقول: "لا أستبعد أي شيء".

ولفت إلى أنه أجرى "محادثات حقيقية تمامًا" حول ضم غريلاند، الجزيرة شبه المستقلة التابعة للدنمارك.

وتأتي تصريحات ترامب بعد يوم واحد من زيارة نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، إلى غرينلاند، برفقة زوجته أوشا، وتحدثه إلى أفراد الخدمة في قاعدة بيتوفيك الفضائية، وهي قاعدة تابعة لقوة الفضاء الأمريكية على الساحل الشمالي الغربي للجزيرة.

وقال فانس أثناء وجوده هناك: "رسالتنا إلى الدنمارك بسيطة للغاية - لم تقوموا بعمل جيد تجاه شعب غرينلاند".

وعندما سُئل عن الرسالة التي سيُرسلها الاستحواذ على غرينلاند إلى روسيا وبقية العالم، قال ترامب: "لا أفكر في ذلك حقًا. لا أهتم حقًا. غرينلاند موضوع منفصل تمامًا، ومختلف تمامًا. إنه سلام دولي، وأمن وقوة دولية".

ولفت إلى أن "هناك سفنٌ تُبحر خارج غرينلاند من روسيا والصين ودول أخرى كثيرة، ولن نسمح بحدوث أمورٍ من شأنها أن تُلحق الضرر بالعالم أو الولايات المتحدة".

وعقب المقابلة، أوضح أحد مساعدي ترامب لشبكة "إن بي سي"، أن الرئيس الأمريكي كان يشير في حديثه إلى أسعار السيارات الأجنبية.