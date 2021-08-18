ترامب يقر بهزيمة تاريخية في افغانستان: بايدن اذلنا.. وعائلة بوش ستغضب مما اقول

شفق نيوز/ أقر الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب، يوم الاربعاء، بما وصفه "هزيمة تاريخية" لجيش بلاده في افغانستان، مشيراً إلى أن خلفه جو بايدن "أذل واشنطن".

وقال ترامب في في مقابلة تلفزيونية مع قناة FOX NEWS، إن بايدن أذل الولايات المتحدة بصورة فاقت أي رئيس آخر في التاريخ".

وأضاف ترامب، أن "ماحدث في افغانستان لا أعرف ماذا أسميها، هزيمة عسكرية أم هزيمة نفسية، فقد شاهدت البعض يتشبث بطائرة الشحن في محاولة للخروج بسبب خوفهم الرهيب من حكم طالبان وسقطوا من ارتفاع 600 متر".

وأشار إلى إن "روسيا و الصين تدرسان الآن طائرات الهليكوبتر بلاك هوك القتالية الأمريكية التي تم نقلها إلى الجيش الأفغاني"، موضحاً أن "هذه هي أفضل تقنية في العالم ونحن خسرناها ببساطة".

واعتبر ترامب، أن "دخولنا الشرق الأوسط كان أسوأ قرار في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية"، مضيفاً "أعرف أن عائلة بوش ستغضب، ولكن هذه الحقيقة لقد جعلنا الشرق الأوسط في حال اسوء مما كان عليه قبل دخولنا منذ 20 عام. وخسرنا ترليوني دولار وهم خسروا ملايين الأرواح البريئة".

وسيطرت حركة طالبان على العاصمة الأفغانية كابل يوم الأحد الماضي، بعد 20 عاما من الإطاحة بها من السلطة من قبل الجيش الامريكي في عهد الرئيس الامريكي الاسبق جورج دبليو بوش.