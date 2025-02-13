ترامب يقرّ: الأسعار قد ترتفع في أمريكا بسبب الرسوم الجمركية التي تفرضها

شفق نيوز/ اعترف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب يوم الخميس، بأن "الأسعار قد ترتفع" في الولايات المتحدة بسبب الرسوم الجمركية التي يفرضها على عدد من حلفاء بلاده ومنافسيها على حدّ سواء.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض إنّ "الأسعار قد ترتفع"، لكنّه أبدى في الوقت نفسه ثقته بأنّ معدّل التضخّم الذي كان محورا أساسيا في الحملة الانتخابية العام الماضي، سينخفض في نهاية المطاف.

وأدلى ترامب بتصريحه بعد إعلان قراره فرض رسوم جمركية متبادلة تشمل الحلفاء والمنافسين على السواء، في تصعيد جديد لحربه التجارية العالمية.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض إنّ حلفاء الولايات المتّحدة "هم غالبا أسوأ من أعدائنا" على الصعيد التجاري.

والأربعاء، أكدت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وحدتها وعزمها على الدفاع عن قطاع الصلب والألمنيوم الأوروبي، بعد إعلان ترامب رسوما جمركية جديدة فرضتها الولايات المتحدة.

وفي فصل جديد من الحرب التجارية التي أشعلها منذ تولى منصبه في 20 كانون الأول/يناير الفائت، وقع ترامب الإثنين أمرا تنفيذيا يحدد 12 مارس موعدا لبدء فرض رسوم جمركية نسبتها 25 في المئة على واردات الصلب والألمنيوم.

وستشمل هذه الرسوم كل الدول المصدرة "من دون استثناء"، وفق ما أكد الرئيس الجمهوري.

ويعني ذلك بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي إلغاء بحكم الأمر الواقع لاتفاق تم التوصل إليه مع الولايات المتحدة العام 2021، نص على تعليق الرسوم الجمركية التي فرضت قبل ثلاثة أعوام من التاريخ المذكور خلال ولاية ترامب الأولى.