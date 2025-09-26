ترامب يقترح على الرئيس الصومالي استعادة إلهان عمر والأخير يرد: لا أريدها

شفق نيوز- واشنطن

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه اقترح على الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود "استعادة" عضو الكونغرس الديمقراطية "إلهان عمر"، بعد تصريحاتها المثيرة للجدل حول اغتيال تشارلي كيرك.

ووفقاً لترامب، الذي كان يتحدث للصحفيين في المكتب البيضاوي، فإن الرد كان مفاجئاً: "قال لي إنه لا يريدها".

وجاءت هذه الملاحظة اللاذعة بعد أيام من إدلاء عمر، العضوة عن ولاية مينيسوتا، بسلسلة من التصريحات التي وصفتها دوائر محافظة بأنها "بغيضة وممتلئة بالكراهية" تجاه كيرك، مؤسس منظمة "تيرنينغ بوينت USA"، الذي قتل بعيار ناري خلال فعالية في يوتاه.

وقد لوحظ تأييد مسؤولين رفيعي المستوى، من بينهم نائب الرئيس ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، لتعليق ترامب.

ورداً على الحادثة، انتقدت عمر ما وصفته بـ"التقدير الكبير الذي حظي به الرجل بعد وفاته"، معتبرة أن "خطابه كان مليئا بالكراهية".

وتصاعد الجدل عندما شنت لاحقاً على منصة "أكس" هجوماً حاداً على ديمقراطيين ومشاهير اتهمتهم بـ"تطبيع صورة كيرك"، واصفة إياه بـ"الإنسان الدنيء والإرهابي العشوائي".

ولم تتراجع عمر عن موقفها، بل دافعت عنه في مقابلة تلفزيونية بالقول إنها لن "تكرم إرث رجل يجب أن يرمى في سلة مهملات التاريخ"،وقد دفع هذا التصعيد بعض النواب الجمهوريين إلى التحرك لتوجيه لوم رسمي لها بتهمة "الاحتفاء بالقتل"، لكن المحاولة باءت بالفشل.

من جهة أخرى، انضم لاعب الغولف الشهير فيل ميكلسون إلى ساحة الجدل، مطالباً على منصة "أكس" بإعادة عمر إلى الصومال واتهمها "ببث الكراهية وقدومها إلى البلاد بطريقة احتيالية".

وكان ميكلسون يرد على فيديو وصفت فيه عمر كيرك بـ"دكتور فرانكنشتاين الذي قتل على يد وحشه نفسه"، في إشارة إلى المشتبه به في الحادثة.

يذكر أن المشتبه به في القتل هو شاب يبلغ من العمر 22 عاماً، وتنسب إليه تقارير "إيديولوجيات يسارية"، وقد وجهت إليه تهم القتل المشدد.