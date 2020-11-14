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ترامب يقترب من الأعتراف بخسارته

Category: عربي ودولي

Date: 2020-11-14T05:19:27+0000
ترامب يقترب من الأعتراف بخسارته

اقترب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الإقرار بهزيمته في انتخابات 3 نوفمبر أمام الديموقراطي جو بايدن، لكن دون أن يُعلن ذلك صراحةً، مشيراً إلى أنّ "الوقت كفيل بأن يُخبرنا" أيّ إدارة ستكون في البيت الأبيض.

وترامب الذي لا يزال يرفض قبول خسارته الانتخابات، كان يتكلّم خلال مؤتمر صحافي حول كوفيد-19 في البيت الأبيض.

وقال ترامب "لن نذهب إلى الإغلاق، أنا لن أفعل ذلك. هذه الإدارة لن تذهب إلى الإغلاق".

وأضاف "مَن يدري أيّ إدارة ستكون (موجودة). أعتقد أنّ الوقت كفيل بأن يخبرنا بذلك".

لاحقا غادر ترامب المؤتمر في حديقة الورود في البيت الأبيض دون الرد على المراسلين الذين كانوا يطرحون أسئلة من بينها "متى ستعترف بخسارتك الانتخابات، سيدي".

وهذه التعليقات هي الأولى لترامب منذ 5 نوفمبر عندما ادعى فوزه وقال إن الانتخابات "تم تزويرها" ضده.

وأعلنت وسائل إعلام أميركية الجمعة أنّ بايدن فاز بولاية جورجيا، ليصل عدد الأصوات التي نالها في المجمع الانتخابي حتى الآن الى 306، لتضعف آمال الرئيس في قلب النتيجة بالطعون القانونية وإعادة الفرز.

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