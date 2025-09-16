ترامب يقاضي نيويورك تايمز بـ"دعوى تشهير" بقيمة 15 مليون دولار

شفق نيوز- واشنطن

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن نيته برفع دعوى تشهير بقيمة 15 مليون دولار ضد صحيفة نيويورك تايمز، متهما إياها بأنها "الناطق الفعلي" للحزب الديمقراطي اليساري الراديكالي.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال": "ذا تايمز تتبع منذ عقود أسلوب الكذب بشأن رئيسكم المفضل.. أنا وأسرتي وأعمالي وحركة أمريكا أولا واجعل أمريكا عظيمة مجددا وأمتنا بأكملها".

وأضاف أنه "تم السماح لنيويورك تايمز بالكذب بحرية بشأني وتشويهي والافتراء علي لفترة طويلة، وهذا يتوقف الآن"، مضيفا أنه يتم تقديم الدعوى في ولاية فلوريدا.

ولم تعلق الصحيفة على الفور على منشور ترامب، الذي يعرف بعدائه مع العديد من وسائل الإعلام الأمريكية، وينتقد كثيراً القنوات والصحف التي تنتقد سياساته، ويواجهها علناً.