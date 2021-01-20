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ترامب يفكر بتأسيس حزب سياسي جديد في أمريكا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-01-20T04:44:21+0000
ترامب يفكر بتأسيس حزب سياسي جديد في أمريكا

شفق نيوز/ قالت مصادر مطلعة، أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بحث مع معاونيه فكرة إنشاء حزب سياسي جديد، "كخطوة لبسط نفوذه بعد مغادرة البيت الأبيض"، وفقا  لصحيفة "وول ستريت جورنال".

وقالت الصحيفة إن ترامب ناقش فكرة تأسيس "حزب باتريوت" مع عدد من مساعديه وأشخاص مقربين.

وقد شهدت العلاقة بين ترامب وعدد من قادة الحزب الجمهوري توترا ملحوظا، على رأسهم زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، الذي قال، الثلاثاء، إن ترامب "يستحق" أن يلقى عليه اللوم في تحفيز مؤيديه لاقتحام مبنى الكابيتول التابع للكونغرس في العاصمة واشنطن بالسادس من يناير الماضي.

وتظهر الاستطلاعات دعما قويا لترامب بين المصوتين الجمهوريين.

ورفض البيت الأبيض التعليق على تقرير الصحيفة الأميركية.

وليس من الواضح بعد مدى جدية ترامب في تأسيس حزب جديد، وهي خطوة تتطلب كما هائلا من الوقت والموارد، وفقا للصحيفة، التي نوهت بأن ترامب يملك قاعدة كبيرة من المؤيدين، بعضهم لم ينخرط في السياسات الجمهورية قبل حملة ترامب للرئاسة الأميركية عام 2016.

وفي السابق، فشلت محاولات تأسيس حزب ثالث في الحصول على دعم كاف كي تلعب دورا أساسيا في الانتخابات المحلية، ومن الأرجح أن يعترض المسؤولون في الحزب الجمهوري بشدة على فكرة جذب ترامب المصوتين الجمهوريين، بحسب الصحيفة.

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