ترامب يفضح نتنياهو: زوجته سارة تتحكم فيه وبكل قراراته

شفق نيوز/ كشف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمراً لا يعرفه كثيرون عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهي أن زوجته سارة "متحكمة فيه، وفي كل قراراته وسياساته".

وقال موقع "واي نت" الإسرائيلي إن الرئيس الأمريكي السابق خص سارة نتنياهو بحالة من اللطف والتقارب رصدتها كاميرات محدودة للغاية خلال لقاء داخل قصره في فلوريدا، الجمعة، الذي شهد جلسة عشاء مغلقة عن وسائل الإعلام.

ونشر "واي نت" بعضا من كواليس حفل العشاء، وبث فيديو للقاء الذي جمع المرشح الرئاسي الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي وزوجته التي "حرصت على الابتسام وتبادل النكات والتعليقات مع ترامب أغلب الوقت، لا سيما في أثناء الاستقبال الذي حرص فيه سارة وترامب على إظهار روح الود الشخصي بينهما بمباركة نتنياهو الذي بدا سعيدا بهذا.

وقال ترامب لنتنياهو من داخل القصر: "الآن ستتناول أفضل وجبة تناولتها على الإطلاق" قبيل بدء العشاء.

وتناول ترامب الحديث عن علاقته بنتنياهو بشكل مرح، قائلا: "لم تكن سيئة أبدًا، لم يكن هناك رئيس فعل الكثير لإسرائيل مثلي، فقد حظينا دومًا بعلاقة جيدة، وإن لم يكن الأمر هكذا، فلطالما كان لدي سلاح سري، هل تعرف ما هو سلاحي السري؟ إنها التي تجلس بجواري".

وأضاف معانقًا سارة نتنياهو: "طالما أملكها، فهذا هو المهم".