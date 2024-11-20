ترامب يفتح أبواب البيت الأبيض أمام "صنّاع المحتوى"

شفق نيوز/ كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي أن البيت الأبيض ولـ"أول مرة في تاريخه" سيسمح لصنّاع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي بالدخول إلى قاعة "جيمس برايدي" للمؤتمرات الصحفية في عهد الولاية الثانية للرئيس المنتخب دونالد ترامب.

ووفقاً للموقع فإن ترامب يعتزم منح اعتمادات لدخول "البودكاسترز" و"اليوتيوبرز" وصناع المحتوى ونجوم المواقع الاجتماعية إلى القاعة، حيث يدلي المتحدث باسم البيت الأبيض، وأحياناً الرئيس نفسه بتصريحات.

ويعزو مراقبون الأمر إلى أن ترامب يعادي معظم وسائل الإعلام الكلاسيكية كما هي أيضاً تعاديه، فهو لا يريد أن يكون الجناح الغربي في قصره الرئاسي ساحة للأعداء، حيث غرفة جيمس برايدي، التي سميت بهذا الاسم نسبة للسكرتير الصحفي لرونالد ريغان.

وبحسب موقع "أكسيوس" فإن ترامب خلال ولايته السابقة سعى إلى حظر وسائل إعلام عملاقة من المشاركة في المؤتمرات الصحفية غير المذاعة، على غرار "نيويورك تايمز"، و"سي أن أن"، و"بي بي سي"، و"بوليتيكو".

يشار إلى أن القاعة ذات الـ49 مقعداً، يتحكم بمن سيجلس عليها جمعية مراسلي البيت الأبيض، وهو ما قد يقود إلى الصراع حتى مع الجمعية نفسها.