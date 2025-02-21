ترامب يغلق قاعدة بيانات متخصصة بـ"سوء" سلوك الشرطة

شفق نيوز/ أغلقت الولايات المتحدة قاعدة بيانات تتعقب سوء سلوك أفراد الشرطة الأمريكيين على مستوى البلاد بعد أمر من الرئيس دونالد ترامب.

وتقول مذكرة على موقع وزارة العدل الأمريكية إن ترامب ألغى أمراً تنفيذياً وقعه الرئيس السابق جو بايدن، وإن "قاعدة بيانات المساءلة الوطنية لتطبيق القانون" سيجري إيقاف العمل بها، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وجاء في المذكرة "لم يعد بإمكان الوكالات المستخدمة الاستعلام أو إضافة بيانات إلى قاعدة بيانات المساءلة الوطنية لتطبيق القانون. وتقوم وزارة العدل الأمريكية بإيقاف عمل قاعدة بيانات المساءلة الوطنية لتطبيق القانون وفقاً للمعايير الاتحادية".

وكان ترامب قد اقترح إنشاء قاعدة البيانات خلال فترة رئاسته الأولى، قبل أن يتم إنشاؤها رسمياً من قبل بايدن.

وتم إنشاء قاعدة البيانات في إطار الإصلاحات التي نشأت بعد احتجاجات "حياة السود مهمة" في العام 2020، عقب مقتل جورج فلويد.

وكان دارك تشوفين، وهو ضابط شرطة سابق في مينابوليس، قد استخدم ركبته لتثبيت فلويد على الأرض لأكثر من تسع دقائق في آيار/ مايو 2020. وقد تمت إدانته بالقتل وانتهاك حقوق فلويد.