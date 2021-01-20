ترامب يغادر البيت الابيض للمرة الاخيرة قبل بدء تنصيب بايدن

شفق نيوز/ غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاربعاء، البيت الابيض بالعاصمة واشنطن في آخر رحلة له بصفته الرئيس الـ45 للولايات المتحدة.

وجاءت مغادرة ترامب على متن مروحية رئاسية متوجها إلى قاعدة أندروز الجوية الواقعة في ولاية ماريلاند على بعد 24 كلم عن وسط واشنطن، حيث تنتظره الطائرة رقم 1 التابعة لسلاح الجو الأمريكي.

وسيتوجه ترامب على متن الطائرة الرئاسية إلى منزله في ولاية فلوريدا.

ويصبح ترامب أول رئيس للولايات المتحدة يغيب عن حفل تنصيب خليفته منذ أندرو جونسون الذي كان يقود البلاد في فترة بين 1865 و1869.