ترامب يعيد صهره إلى الواجهة عبر خطة "اليوم التالي" في غزة

شفق نيوز- واشنطن

كلف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، صهره جاريد كوشنر بوضع خطة شاملة لليوم التالي للحرب في غزة، في خطوة تعيد كوشنر إلى الواجهة كأحد أبرز صناع السياسات الأمريكية في المنطقة.

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، فقد "اجتمع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر مع المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف وكوشنر في مدينة ميامي لمناقشة مقترح وقف إطلاق النار والخطة الأمريكية لما بعد الحرب".

وأوضحت القناة، أن "كوشنر بدأ يبرز كشخصية محورية في صياغة الرؤية الأمريكية لمستقبل غزة".

وقال مسؤول أمريكي للقناة: "سيكون لإسرائيل نفوذ، لكن لن نكون خطة بنيامين نتنياهو أو خطة رون ديرمر".

وذكرت القناة 12 أن "تفاصيل جديدة ظهرت بشأن المقترح الأمريكي لاتفاق شامل يتضمن إطلاق سراح الأسرى ووقف إطلاق النار"، في حين أشارت تقارير سابقة إلى أن "المقترح الأخير الذي أرسله ترامب إلى حركة حماس ينص على الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين في اليوم الأول من الهدنة، فإن الصيغة الحالية تنص على إطلاق سراح جميع الأسرى الأحياء خلال أول 48 ساعة".

وسيتم أيضا خلال وقف إطلاق النار إعادة جثامين الأسرى القتلى، غير أن الجدول الزمني الدقيق لذلك سيحدد عبر محادثات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل.

وأكدت حماس، أنها "بحاجة إلى وقت لتحديد أماكن جميع الجثامين"، وفق ما أوردته القناة.

وسيمتد وقف إطلاق النار لمدة ستين يوما أو حتى نهاية المفاوضات إذا كانت لا تزال جارية.

وستتركز هذه المحادثات على ثلاثة محاور رئيسية: نزع سلاح حركة حماس، وتشكيل الحكومة التي ستدير غزة بعد حماس، وتفاصيل الانسحاب المرحلي للجيش الإسرائيلي.

وبحسب المقترح، فإن "الجيش الإسرائيلي سينسحب في نهاية المطاف بشكل كامل من غزة، بما في ذلك المنطقة العازلة المحيطة بالحدود، على أن تحدد وتيرة الانسحاب وفقا لقدرة الحكومة الجديدة في غزة على ضمان الأمن في المناطق التي تغادرها إسرائيل".

وترى إسرائيل، أن "قيادة حماس منقسمة حول المقترح، حيث يعتبر بعض المسؤولين أن ضمانات ترامب غير موثوقة، وأن المقترح يمنح إسرائيل سيطرة مفرطة على وتيرة انسحابها".

وقال مسؤول إسرائيلي رفيع للقناة 12، إن "على حماس أن تفهم من قطر ومصر أن خيار الاتفاق الجزئي لم يعد مطروحا".

وكان كوشنر قد شغل منصب مستشار أول لترامب خلال ولايته الأولى بين عامي 2017 و2021، ولعب دورا رئيسيا في التوسط لاتفاقيات أبراهام، إلا أنه لا يشغل حاليا أي منصب رسمي في البيت