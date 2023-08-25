ترامب يعود للتفاعل على مواقع التواصل برسالة

شفق نيوز/ أطل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى الظهور مجدداً على مواقع التواصل الاجتماعي، بنشره أول تدوينة له على منصة إكس، "تويتر" سابقًا.

وكان مالك "إكس" إيلون ماسك أعاد تفعيل حساب ترامب في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بعد أيام من إعلان الملياردير الجمهوري قراره الترشح للرئاسة، لكنه لم ينشر أي تغريدة مفضلًا البقاء على منصته الخاصة "تروث سوشيال".

وفي أول تدوينة له على "إكس"، نشر ترامب صورته الجنائية التي التُقطت له داخل سجن في ولاية جورجيا.

وكتب فوق الصورة "صورة جنائية - 24 آب/أغسطس 2023" وألحقها بعبارتي "تدخل في الانتخابات" و"لا استسلام".

ويظهر ترامب في صورته الجنائية عابس الوجه غاضبًا، فيما دخلت التاريخ بكونها أول صورة جنائية لرئيس أمريكي سابق.

كما أرفق ترامب صورته برابط لموقعه الإلكتروني متضمنًا رسالة للجمهور فحواه: "تم اعتقالي رغم عدم ارتكابي أي جريمة. الشعب الأمريكي يعرف ما يجري. إن ما حدث استهزاء بالعدالة وتدخل في الانتخابات".

وأضاف: "يريد اليسار ترهيبك حتى لا تصوت لصالح سياسي خارجي يضع الشعب الأمريكي في المقام الأول. ولكن اليوم، دخلت إلى عرين الأسد برسالة واحدة بسيطة نيابة عن حركتنا بأكملها: لن أستسلم أبدًا لمهمتنا لإنقاذ أمريكا".

وتابع: "إذا كان أداؤك سيئًا بسبب الأشرار الذين يسيطرون على بلدنا الآن، فلا تفكر حتى في التبرع! ولكن إذا كان بإمكانك، يرجى المساهمة في طرد المحتال جو بايدن من البيت الأبيض وإنقاذ أمريكا خلال هذا الفصل المظلم من تاريخ أمتنا"، داعيًا جمهوره للتبرع للجنة ترامب لإنقاذ أمريكا المشتركة.

وأوقِف ترامب لفترة وجيزة بتهمتي الابتزاز والتآمر، الخميس، قبل أن يُطلق سراحه بدفعه كفالة مالية.