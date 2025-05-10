ترامب يعلن وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان

شفق نيوز/ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم السبت، أن الهند وباكستان اتفقتا على وقف إطلاق النار الكامل "بشكل كامل فوري".

وكتب ترامب على منصة "تروث سوشال": "بعد ليلة طويلة من المحادثات التي قامت الولايات المتحدة بوساطتها، يسعدني أن أعلن أن الهند وباكستان قد توصلتا إلى وقف كامل وفوري لإطلاق النار".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "تهانينا للبلدين على استخدام الحكمة والمنطق السليم والذكاء الكبير. شكرا لاهتمامكم بهذا الأمر".

وأتى إعلان ترامب المفاجئ في ظل تبادل الهند وباكستان إطلاق الضربات والضربات المضادة.

ولم يصدر أي تعليق حتى الآن من البلدين المتحاربين.